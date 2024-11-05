Foxconn rekor kâr açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Foxconn rekor kâr açıkladı

Foxconn, Ekim ayı gelirinin %8.59 artarak 804.8 milyar Tayvan Doları ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Taiwan merkezli Foxconn, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi ve Apple'ın en büyük iPhone montajcısı olarak, Ekim ayı gelirinin yıllık %8.59 artışla 804.8 milyar Tayvan Doları (25.20 milyar dolar) seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu rakam, Ekim ayı için kaydedilen en yüksek gelir oldu. Şirket, dördüncü çeyrek için de hem çeyrek hem de yıllık bazda büyüme beklediklerini açıkladı. Ancak, detaylara yer vermedi.

Foxconn'un güçlü performansı, global elektronik talebinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Şirketin bu başarılı sonuçları, piyasa analistleri tarafından olumlu karşılanırken, önümüzdeki dönem için de iyimser bir tablo çizmektedir.

l7vwxjpo35ochkprhl2hy4urge.jpg

Son Haberler
Emet MYO’da Yeşilay tanıtıldı
Emet MYO’da Yeşilay tanıtıldı
Muharrem İnce, AKP'nin gizli 3 amacını ifşa etti: CHP oyuna gelmemeli
Muharrem İnce, AKP'nin gizli 3 amacını ifşa etti: CHP oyuna gelmemeli
AFAD Gönüllüleri Kütahya Yedigöller Parkında buluştu
AFAD Gönüllüleri Kütahya Yedigöller Parkında buluştu
Bornova’da "Türkülerle Ata’ya Vefa" konseri düzenlenecek
Bornova’da "Türkülerle Ata’ya Vefa" konseri düzenlenecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitimler başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitimler başladı