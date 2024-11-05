Foxconn rekor kâr açıkladı

Taiwan merkezli Foxconn, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi ve Apple'ın en büyük iPhone montajcısı olarak, Ekim ayı gelirinin yıllık %8.59 artışla 804.8 milyar Tayvan Doları (25.20 milyar dolar) seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu rakam, Ekim ayı için kaydedilen en yüksek gelir oldu. Şirket, dördüncü çeyrek için de hem çeyrek hem de yıllık bazda büyüme beklediklerini açıkladı. Ancak, detaylara yer vermedi.

Foxconn'un güçlü performansı, global elektronik talebinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Şirketin bu başarılı sonuçları, piyasa analistleri tarafından olumlu karşılanırken, önümüzdeki dönem için de iyimser bir tablo çizmektedir.