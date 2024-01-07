FOX’un adını neden değiştirdiği ortaya çıktı. Taşın altından Suudiler çıktı

FOX Tv’nin isminin şubat ayı içerisinde isminin değiştirileceği geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düştü.

ALTERNATİF İSİMLER BELLİ

Disney Grubun satın aldığı FOX Tv’nin isminin değiştirileceği için, dizi yıldızları ve kanalın yüzleri, yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya gelirken, bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu iddia edildi.

ODA Tv’den Hürrem Elmasçı ise bu değişikliğe neden gidileceğine ilişkin farklı iddialar gündeme getirdi.

Elmasçı’nın özel haberine göre, Disney Grup bazı yayın bölgelerinde isim değişikliklerine geçen sene başladı. En son ekim ayında Balkanlarda yaşanan isim değişikliğiyle birlikte FOX’un adının ‘Star Channel’ olduğu bilgisini veren Elmasçı, Hollanda’da yaşanan değişimde de FOX’un adının Star Tv yapıldığını hatırlattı.

SUUDİLER BU İŞİN NERESİNDE?

Yazısında adıl bombayı sona saklayan Hürrem Elmasçı, aldığı kulis bilgilerine göre, Türkiye’de yayın yapan FOX’un isim için farklı birkaç alternatif üzerinde durduğunu, ancak esas bombanın isim değişikliğinden sonra yaşanacağını iddia etti.

Elmasçı’nın iddiasına göre FOX Tv Türkiye’de isim değişikliğine gittikten sonra Disney, kanalı Suudilere satacak.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Birsen Altuntaş da kanalın isim değişikliğine gideceğini iddia etmiş ve "Kanalın yeni ismi sır gibi saklanıyor. İsim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek" ifadelerini kullanmıştı.