FOX’un adını neden değiştirdiği ortaya çıktı. Taşın altından Suudiler çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
FOX’un adını neden değiştirdiği ortaya çıktı. Taşın altından Suudiler çıktı
Disney grubun satın aldığı FOX Tv’nin isminin değişeceği iddia edilirken, bu değişikliğe neden gidileceği de ortaya çıktı. Bakın Suudiler bu işin neresinde.

FOX Tv’nin isminin şubat ayı içerisinde isminin değiştirileceği geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düştü.

ALTERNATİF İSİMLER BELLİ

Disney Grubun satın aldığı FOX Tv’nin isminin değiştirileceği için, dizi yıldızları ve kanalın yüzleri, yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya gelirken, bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu iddia edildi.

ODA Tv’den Hürrem Elmasçı ise bu değişikliğe neden gidileceğine ilişkin farklı iddialar gündeme getirdi.

Elmasçı’nın özel haberine göre, Disney Grup bazı yayın bölgelerinde isim değişikliklerine geçen sene başladı. En son ekim ayında Balkanlarda yaşanan isim değişikliğiyle birlikte FOX’un adının ‘Star Channel’ olduğu bilgisini veren Elmasçı, Hollanda’da yaşanan değişimde de FOX’un adının Star Tv yapıldığını hatırlattı.

SUUDİLER BU İŞİN NERESİNDE?

Yazısında adıl bombayı sona saklayan Hürrem Elmasçı, aldığı kulis bilgilerine göre, Türkiye’de yayın yapan FOX’un isim için farklı birkaç alternatif üzerinde durduğunu, ancak esas bombanın isim değişikliğinden sonra yaşanacağını iddia etti.

Elmasçı’nın iddiasına göre FOX Tv Türkiye’de isim değişikliğine gittikten sonra Disney, kanalı Suudilere satacak.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Birsen Altuntaş da kanalın isim değişikliğine gideceğini iddia etmiş ve "Kanalın yeni ismi sır gibi saklanıyor. İsim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Flaş iddia. FOX TV'nin adı değişecek
RTÜK Fox - Sözcü TV - KRT - Halk TV - TELE 1 - ve TGRT'ye ceza yağdırdı
'Fatih Terim'e 4 milyon dolar verdim. Futbolcuları bana o gönderdi' Seçil Erzan'ın sözlerini Deniz Zeyrek FOX TV canlı yayınında açıkladı
Son Haberler
Binaların müteahhidi için isyan ettiren karar. Depremde 97 kişiye mezar olmuştu Gündem
Binaların müteahhidi için isyan ettiren karar. Depremde 97 kişiye mezar olmuştu
Hangi vitaminler cildi güzelleştirir Sağlık
Hangi vitaminler cildi güzelleştirir
Kuyumculardan altını olanlara kritik uyarı. Artık bu altınları geri almayacaklar Ekonomi
Kuyumculardan altını olanlara kritik uyarı. Artık bu altınları geri almayacaklar
Ünlü emlak şirketi iflas etti 'Borç batağına saplandı' Ekonomi
Ünlü emlak şirketi iflas etti 'Borç batağına saplandı'
Müthiş ağrı kesici Sağlık
Müthiş ağrı kesici
Atatürk: “Hatıra defterini başkalarına doldurtacağına…” Yazarlar
Atatürk: “Hatıra defterini başkalarına doldurtacağına…”
Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor Spor
Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor