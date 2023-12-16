Foyalarını ortaya çıkarttığı için sözde şeyhlerin yeni hedefi Kemal Sunal

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Sami Güntürkün Gürel
Usta sanatçı Kemal Sunal’ı hedef alan sözde din adamına sosyal medyadan tepki yağdı. Kemal Sunal'ı bile sevmeyecek kadar kötüsünüz

Bir sözde din adamı Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kemal Sunal ve Levent Kırca’yı hedef aldı.

Yıllardır filmleri ve skeçleriyle insanları güldürmeyi ve ders vermeyi başaran usta oyunculara saldıran sözde din adamına sosyal medyadan büyük tepki geldi.

İmamların, şeyhlerin tüm Kemal Sunal filmlerinde kötü gösterildiğini savunan bu kişi, yıllarca din âlimi geçinerek insanları sömüren bu insanları foyasının ortaya çıkarılmasından rahatsız olmuş olmalı ki; yıllar önce hayatını kaybeden Kemal Sunal’a saldırmaktan çekinmedi.

TRT’nin yaptığı yayınları da beğenmediğini dile getiren hoca, TRT’de İslam ile dalga geçildiğini iddia ettiği ifadeleri anlatarak “Bunların maaşını siz veriyorsunuz” diye konuştu.

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