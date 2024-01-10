Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın Başbakan olmasının ardından Gabriel Attal hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki,Fransa Başbakanı kim oldu? Fransa Başbakanı Gabriel Attal kimdir?

FRANSA BAŞBAKANI GABRİEL ATTAL KİMDİR?

16 Mart 1989 tarihinde dünyaya gelen Gabriel Attal, genç yaşına rağmen Fransa siyasi sahnesinde hızlı bir yükseliş sergilemiştir. Sosyalist Parti'ye üyelikle siyasi kariyerine başlayan Attal, Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü ve Paris II-Panthéon-Assas Üniversitesi'nde aldığı eğitimle bilgi birikimini pekiştirmiştir.

Siyasi kariyerine Marisol Touraine'in parlamentodaki danışmanlığıyla adım atan Attal, sağlık ve sosyal işler alanında önemli görevler üstlenmiştir. Touraine'in yanı sıra Michèle Delaunay ve Ségolène Neuville gibi isimlerle çalışarak geniş bir tecrübe kazanmıştır.

2014 yılında Sosyalist Parti listesinden Vanves belediye meclis üyeliğine seçilen Attal, 2016'da Emmanuel Macron liderliğindeki En marche hareketine katılarak politik çizgisini değiştirmiştir. Bu dönemde Fransa yasama seçimlerinde Hauts-de-Seine milletvekili olarak seçilen Attal, La République en marche ! (LREM) partisinin sözcüsü olmuş ve Jean-Michel Blanquer nezdinde Devlet Sekreteri olarak görev almıştır.

2020 yılındaki yerel seçimlerde yeniden Vanves belediye meclisine seçilen Attal, 2020-2022 yıllarında Jean Castex Hükûmeti'nde Hükûmet Sözcüsü olarak görev yapmıştır. Ardından Élisabeth Borne Hükûmeti'nde Kamu Hesapları Bakanı olarak atanmış, 2023 yılında ise Milli Eğitim Bakanı olarak görev almıştır.

9 Ocak 2024 tarihinde, sadece 34 yaşında iken başbakanlık görevine getirilen Gabriel Attal, Fransa tarihindeki en genç başbakan unvanını elde etmiştir.