Fransa Borsası üç günlük düşüşün ardından yükselişe geçti

Fransa'nın önde gelen borsa endeksi CAC 40, Perşembe günü %0,5 artışla 7.911 puana yükseldi. Bu artış, üç günlük düşüş trendinin ardından yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını beklemesiyle gerçekleşti. ECB'nin Ocak 2025 toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu karar, Haziran 2024'ten bu yana devam eden gevşeme döngüsünün beşinci faiz indirimi olacak.

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Öte yandan, Fransa ekonomisine dair öncü veriler, 2024'ün dördüncü çeyreğinde %0,1 daralma yaşandığını gösterdi. Bu, üçüncü çeyrekte kaydedilen %0,4 büyümeye kıyasla tersine bir hareketi temsil ediyor. Piyasalar, büyümenin sabit kalmasını bekliyordu.

Hisse bazında incelendiğinde, Schneider Electric endekste en fazla değer kazanan şirket oldu ve neredeyse %3 artış kaydetti. Legrand %2,7 yükselirken, Teleperformance %1,9 değer kazandı. Ancak STMicroelectronics hisseleri %7,5 düşerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, sanayi sektöründeki zayıflığın, şirketin 341 milyon dolarlık güçlü dördüncü çeyrek net gelir açıklamasını gölgede bırakmasıyla gerçekleşti.

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