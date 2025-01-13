CAC 40 Endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
CAC 40 Endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti

Fransa'nın önde gelen borsa endeksi CAC 40, tahvil getirilerindeki artış ve ABD Merkez Bankası faiz indirimi beklentilerindeki düşüşle yüzde 0,6 değer kaybetti. Avrupa ekonomisine dair endişeler de piyasayı olumsuz etkiliyor.

CAC 40, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,6 düşüşle 7.384 puana geriledi. Bu düşüş, tahvil getirilerindeki artışın yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin azalmasından kaynaklandı. Avrupa ekonomisindeki zayıflık sinyalleri de yatırımcıların risk iştahını düşürdü.

Yurtiçinde gözler, bu hafta açıklanacak olan Fransa'nın nihai enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomistler, verilerin ülkedeki fiyat baskılarına dair önemli ipuçları sunacağını belirtiyor.

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Kurumsal cephede ise bazı şirketlerin hisselerinde önemli kayıplar yaşandı. Teknoloji devi STMicroelectronics, yüzde 4,4 oranında değer kaybederek kayıplara öncülük etti. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Stellantis NV ise ABD'deki fazla araç stoklarını 2024 sonunda 100 binin üzerinde azaltmasına rağmen hisselerinde yüzde 1,7’lik düşüş yaşadı. Enerji devi Schneider Electric yüzde 1,7, reklam ve iletişim şirketi Publicis ise yüzde 1,8 değer kaybetti.

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Öte yandan, petrol fiyatlarının yükselmesiyle destek bulan TotalEnergies, yüzde 1,3 artışla pozitif bir performans sergiledi. Petrol fiyatlarındaki bu artış, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlarla ilişkilendirildi.

Uzmanlar, piyasalardaki oynaklığın artabileceği uyarısında bulunurken, tahvil getirilerindeki hareketlerin ve ABD'nin para politikası sinyallerinin yatırımcılar için belirleyici olacağını vurguluyor. Avrupa’nın ekonomik durgunluk belirtilerinin de piyasalara baskı yapmayı sürdüreceği öngörülüyor.

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