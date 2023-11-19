Fransa Cebelitarık'a acımadı. Attıkça attılar tarihi skor çıktı

Fransa, EURO2024 Elemeler B Grubu 7. maçında Cebelitarık ile karşılaştı.

Nice Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransa tarihi bir skorla 14-0 kazandı.

Ev sahibinin gollerini; 3'te Ethan James Santos (kendi kalesine), 5'te Marcus Thuram, 16'da Warren Zaire Emery, 30'da Kylian Mbappe, 34'te Jonhatan Clauss, 36'da Kingsley Coman, 37'de Youssouf Fofana, 63'te Adren Rabiot, 65'te Kingsley Coman, 73'te Ousmane Dembele, 74'te Kylian Mbappe, 82'de Kylian Mbappe, 89 ve 90'da da Olivier Groud attı.

Bu sonuçla daha önce EURO2024'ü garantileyen Fransa puanını 21'e çıkardı. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fransa, Yunanistan ile karşılaşacak. Cebelitarık ise Hollanda'yı ağırlayacak.