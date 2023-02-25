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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek Ukrayna’ya desteğin artırılması gerektiğini söylediğini belirtti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 03:09
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm
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Fransa lideri Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ukrayna’daki çatışmayı görüştük. Ukrayna’ya desteğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor” diye yazdı.

Türkiye'de 11 ili ve Suriye'yi vuran depremlere ilişkin ise Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de meydana gelen depremden saatler sonra sivil güvenlik güçlerimiz kurtarma çalışmalarına katıldı. Gölbaşı'ndaki sahra hastanemizde her gün 100 yaralı tedavi ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam dayanışma ve desteğimizi yineledim."

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