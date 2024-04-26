Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Avrupa’ya ölümcül tehdit uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik gerileme, liberalizm ce Rusya-Ukrayna Savaşı gibi ölümcül bir tehditle karşı karşıya olduğu noktasında uyardı. Macron, Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşma esnasında, Avrupa'nın karşı karşıya geldiği zorluklardan bahsetti ve AB’nin savunma, para ve yatırım politikalarında radikal değişiklikler yapmasının önemli olduğunu savundu.

"Bugün Avrupa'mızın ölümlü olduğu, ölebileceği ve bunun şu anda yapacağımız seçimlere bağlı olduğu konusunda bilinçli olmalıyız" ifadelerini kullanan Macron, AB'nin yeni teknolojilere, daha güçlü savunmaya ve ekonomisinin karbonsuzlaştırılmasına her yıl yüz milyarlarca euro yatırım yapabilmek için mali gücün ikiye katlanması gerektiğini kaydetti.