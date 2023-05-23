Fransa Dışişleri Bakanı: Esad yargılanmalı

Editör: Ersoy Özdem

Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki iç savaş sırasında “yüzbinlerce ölüm” ve “kimyasal silah kullanımı” nedeniyle yargılanması gerektiğini söyledi.

Bir televizyon röportajı sırasında Esad'ın yargılanmasını isteyip istemediği sorulan Catherine Colonna, "cevap evet" diyerek, "suçla, cezasızlığa karşı mücadele Fransız diplomasisinin bir parçasıdır" dedi.

Esad geçen hafta, on yıldır men edildiği uluslararası bir örgüt olan Arap Birliği'nin zirvesinde boy göstererek bölge sahnesine geri döndünmüştü.

Colonna yine de bu duruma rağmen Paris'in Suriye hükümdarına karşı politikasını değiştirmeyeceğini söyledi. ‘’Beşar Esad'ın kim olduğunu hatırlamalıyız. 10 yılı aşkın süredir kendi halkına düşman olan bir lider” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin Suriye rejimi üzerindeki yaptırımlarının kaldırılmasının "kesinlikle planlanmadığını" da sözlerine ekledi. Colonna, “Değişmediği sürece, uzlaşmaya, terörle mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleye söz vermediği sürece… Taahhütlerini yerine getirmediği sürece değişmesi için bir sebep yok. Ona karşı tavrımız bu’’ dedi ve ‘’bence değişmek ona bağlı, tavrımızı değiştirmek Fransa'ya bağlı değil" diye ekledi.