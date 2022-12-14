Katar'da tribünde yıldızlar geçidi. Görenler bir kez daha baktı

Al Bayt Stadı'nda oynanan maçta tribünde futbolun efsane isimleri yer aldı.
İLK 11'ler
Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez; Tchouameni, Fofana; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud
Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal.
İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaştı.
Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.
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