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Katar'da tribünde yıldızlar geçidi. Görenler bir kez daha baktı

Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas'ın, yarı final maçında karşı karşıya geldiği mücadelede tribünde öyle bir ekip vardı ki taraftarlar gözlerine inanamadı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 22:02
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Fransa Fas maçında tribünde futbolun efsane isimleri bir aradaydı

Katar'da tribünde yıldızlar geçidi. Görenler bir kez daha baktı
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Al Bayt Stadı'nda oynanan maçta tribünde futbolun efsane isimleri yer aldı.

İLK 11'ler

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez; Tchouameni, Fofana; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal.

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaştı.

Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.

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