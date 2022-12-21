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Fransa Kupayı alamadı. Irkçılık hortladı

Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin ile oynanan Dünya Kupası finali sonrası oyuncularına yöneltilen ırkçı söylemler için harekete geçti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 18:16
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Fransa Federasyonu ırkçılık üzerine harekete geçti

Fransa Kupayı alamadı. Irkçılık hortladı
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Açıklamada, "Yaşananları kınıyor ve sorumlular hakkında şikayette bulunacağımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman Bayern Münih kulübü ise "Irkçılığın sporda ve toplumumuzda yeri yok" şeklinde paylaşımda bulundu.

Fransa, 2022 Dünya Kupası'nı finalde kaybetmesine rağmen, ülkesinde coşkuyla karşılandı.

Yaklaşık 50 bin kişi, milli takım için Paris sokaklarına döküldü. Kupaya ulaşamamanın üzüntüsünü yaşayan Mavilerin, ırkçı yorumlarla karşı karşıya kalması Fransız makamları tarafından tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili Fransa Futbol Federasyonu, "Oyuncularımıza ırkçı tacizde bulunan failler hakkında şikayette bulunulacağız" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Dünya Kupası finalinin ardından Fransız takımından birkaç oyuncu sosyal medyada kabul edilemez ırkçı ve nefret dolu sözlere maruz kaldı. Yaşananları kınıyor ve sorumlular hakkında şikayette bulunacağımızı belirtiyoruz" denildi.

Horozlarda, finalde penaltı vuruşundan yararlanamayan Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni ırkçı tacizlerin hedefi olmuştu

Yaşananlar sonrası Alman devi Bayern Münih de oyuncusu Coman'a yöneltilen yorumları kınadı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, "Bayern ailesi arkanda King. Irkçılığın sporda ve toplumumuzda yeri yok." ifadelerine yer verdi.

Fransa son şampiyon unvanıyla katıldığı 2022 Dünya Kupası'nı kazansaydı, tarihte duble yapan 3'üncü ülke olacaktı.


 

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