Fransa futbola doydu: OGC Nice 2-2 Twente

Fransa’da Allianz Riviera’da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında OGC Nice, 10 kişi kalmasına rağmen Twente karşısında son dakikada gelen golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Nice, bu sonuçla Avrupa Ligi’ndeki galibiyet hasretini sürdürüyor.

Mücadelenin ilk yarısında Nice cephesinde konsantrasyon eksikliği dikkat çekti. Moise Bombito’nun hatası sonrası Twente’den Youri Regeer, kaleci Marcin Bulka’yı zorlasa da ilk golü atan isim Daan Rots oldu. Rots’un golünden sonra Nice, temposuz bir oyun sergiledi. Sofiane Diop ve Tanguy Ndombélé’nin geliştirdiği nadir ataklardan biri de kaleci Przemyslaw Tyton’ın müdahalesiyle sonuçsuz kaldı.

İkinci yarıya başlarken Franck Haise’in oyuna müdahalesi geldi. Mohamed-Ali Cho ve Jonathan Clauss gibi isimleri sahaya süren teknik adam, oyuna taze bir kan getirmeye çalıştı. Ancak Twente farkı Sam Lammers ile ikiye çıkardı. Haise’in bir sonraki hamlesi ise oyunun akışını değiştirdi; Jérémie Boga oyuna girer girmez etkili bir vuruşla farkı bire indirdi.

Ancak Diop’un Regeer ile girdiği bir ikili mücadelede hakem Balázas Berke’nin kırmızı kart kararıyla Nice yeniden zor duruma düştü. Bu karar, tribünlerde ve saha kenarında büyük tepki topladı. Buna rağmen maçın son bölümlerinde Clauss ve Cho ikilisiyle rakip kaleyi zorlayan Nice, 88. dakikada Cho’nun golüyle eşitliği yakaladı.

Son dakikalarda Twente’den Bart Van Rooij’un kırmızı kart görmesiyle her iki takım da 10 kişi kaldı. Nice, Avrupa Ligi’nde kazanamama serisini sona erdirmeye çalışsa da aradığı galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.