Fransa ile Ukrayna arasında 3 milyar euroluk anlaşma

Elysee Sarayı’nda bir araya gelen iki lider yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdü içeriyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, anlaşmanın 10 yıl süreceği ve Fransa tarafının kesin taahhütlerini içereceği belirtildi.

Açıklamada, topçuluk alanında da iş birliğinin güçlendirileceği ayrıntı verilmeden aktarıldı.

Zelenskiy, dün erken saatlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmişti.

Berlin’deki görüşmede iki ülke arasında uzun vadeli desteğe ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı.