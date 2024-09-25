Fransa - İran maçında şike iddiası!

FIFA'nın organize ettiği Futsal Dünya Kupası F Grubu son maçında Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Fransa maçı 4-1 kaybederken, müsabakayla ilgili şike iddiaları ortaya atıldı.

BİLEREK YENİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bu yıl Özbekistan'da düzenlenen FIFA Futsal Dünya Kupası'nda Fransa'nın nisbeten daha kolay rakiplerle karşılaşmak adına İran'a bilerek mağlup olduğu öne sürüldü. Grubu 2. sırada bitirmesi için rakibine 4-1 yenilmesi gereken Fransa'nın İran'dan yediği goller tartışma konusu oldu. İran'a 4-1 yenilmesi sonrası grubu 2. sırada bitiren Fransa bir sonraki maçta Tayland ile karşılaşacak. Grubunu lider tamamlayan İran ise daha güçlü konumdaki Fas ile kozlarını paylaşacak.

"SPORUN UTANÇ KAYNAĞI"

Öte yandan Fransa bu sonuçla çeyrek finalde olası bir Brezilya eşleşmesinden de kaçmış oldu. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Libya'da başantrenör Ricardo Iniguez, söz konusu maçla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Iniguez, "Rezalet! Bu durum sporumuz için bir utanç kaynağıdır" dedi.

FİFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bir sonraki turda Fransa ile karşılaşacak olan Tayland'ın başantrenörü Miguel Rodrigo ise iki takımı da "Sporun yüz karası" olarak niteledi. FIFA ise yaptığı açıklamada Fransa-İran maçıyla ilgili gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

4-1 YENİLMESİ GEREKİYORDU 4-1 YENİLDİ

Fransa'nın bu maçı bilerek kaybettiği iddia edildi. Ortaya çıkan görüntüler de bu söylentileri doğrular nitelikte. İkinci sıraya gerileyebilesi için 4-1 yenilmesi gereken Fransa'nın birkaç dakika içinde peş peşe yediği goller şike tartışmalarını beraberinde getirdi. Bu sonuçla ikinci sırada yer alan Fransa nispeten daha zayıf rakip olan Tayland ile eşleşti. Lider İran ise daha güçlü konumundaki Fas'ın rakibi oldu.