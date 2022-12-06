Dünya Kupası'nı M ile yazdılar

Fransa kendini Mbappe'ye emanet ediyorsa Arjantin de Messi'ye emanet ediyor .

Her ikisi de sırtlarında 10 numaralı formayla kendi milli takımlarının tartışmasız lideri ve her ikisi de ancak varsayımsal bir finalde karşılaşabilir.

İşte bu varsayım gerçekleşir ve Arjantin ile Fransa finalde eşleşirse, ilginç bir durum ortaya çıkacak.

Çünkü Messi de, Mbappe de Paris St. Germain’de forma giyiyor.

Takımdaşlar bu kez birbirine rakip olacak.



Mbappe, "Bu Dünya Kupası benim hayalimdeki yarışma. Tüm sezonumu bu yarışma etrafında kurdum,

Kazanmak için kendimi hem fiziksel hem de zihinsel olarak maksimum düzeyde hazırladım. Tek hedef Dünya Kupası'nı kazanmak" diyor.

Messi ise, “Futboldan zevk alıyorum, seyircinin mutlu olması hoşuma gidiyor.

Final için henüz edken ama tek hedefim var Arjantin ile Dünya Kupası”nı kaldırmak” diye konuşuyor.

Bakalım bu rekabetin sonu nasıl bitecek?