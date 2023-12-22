Fransa Nijer’deki büyükelçiliğini süresiz kapatacak

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa Nijer’deki büyükelçiliğini süresiz kapatacak
Afrika’da Fransa’nın varlığına yönelik tartışmalar devam ederken Nijer’de Fransa’nın büyükelçiliğinin ‘süresiz’ kapatılacağı belirtildi.

Uzun süredir Afrika’da Fransa’nın varlığına yönelik tehditler devam ederken, batı Afrika ülkesi Nijer’de Fransa büyükelçiliğinin süresiz olarak kapatılacağı duyuruldu.

Büyükelçilik personeline gönderilen mektuba göre Fransa, Batı Afrika ülkesinde bu yaz gerçekleşen darbe ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından Fransa Nijer'deki diplomatik misyonunu kapatacak.

Nijer'in başkenti Niamey'deki büyükelçiliğin kapatılacağı haberi, Fransa'nın bu ay Sahel eyaletinde kalan son askeri güçlerini de çekmeye hazırlandığı dönemde geldi.

Fransız büyükelçiliğinin Nijeryalı çalışanlarına gönderilen ve Fransızlar tarafından imzalanan 19 Aralık 2023 tarihli belgede, "Fransa, büyükelçiliğini üzüntüyle süresiz olarak kapatmak zorunda kalmıştır" denildi.

Fransız diplomatik kaynakları, Nijeryalı çalışanların 30 Nisan 2024 itibarıyla işten çıkarılacağını bildirdi.

Nijer'deki Fransız büyükelçiliği 30 Temmuz 2023'te göstericiler tarafından saldırıya uğramış ve ülkeyi yöneten askeri cunta, Fransız büyükelçiliği çevresinde abluka kurmadan önce Fransa'nın Nijer büyükelçisini istenmeyen adam ilan etmişti.

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