Fransa parlamentosu karıştı. Filistin bayrağı açan vekile ceza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Fransa parlamentosu karıştı. Filistin bayrağı açan vekile ceza

Fransa’da LFI milletvekili Sebastien Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine parlamentodaki oturuma ara verildi. Delogu, ayrıca 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Fransa parlamentosunda Filistin krizi yaşandı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Sebastien Delogu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik katlimalarına dikkat çekmek için Ticaret Bakanı Franck Riester'in Gazze’deki saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtladığı esnada Filistin bayrağı açtı.

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Olay sonrası Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet tarafından parlamentodaki oturuma ara verildi. Braun-Pivet, olaya ilişkin "Bu kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Fransız milletvekili Sébastien Delogu, mecliste Filistin bayrağı açmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

LFI tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, barışın sesini her yerde, her zaman taşımaya devam edecekleri belirtildi.

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İSRAİL’İN KATLİAMLARINDA CAN KAYBI 35 BİN 984’E YÜKSELDİ

Dünyanın birçok bölgesinde sivil toplum örgütleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar tarafından protesto edilen ve Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği katliamın durdurması istenen İsrail, yapılan tüm çağrılara rağmen soykırıma devam ediyor. Bölgede 235 gündür aralıksız devam eden saldırılarda bilanço her geçen gün artıyor.

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 5 farklı saldırıda 46 sivil hayatını kaybederken, 110 kişi ise yaralandı.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana süren saldırılarda can kaybının 36 bin 96’ya, yaralı sayısının da 81 bin 136’ya yükseldiği ifade edildi.

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