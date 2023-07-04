Fransa polisinden Türkçe olarak buradan çekilin uyarısı geldi

Paris'te yaşanan olaylar gün geçtikçe dozunu artırıyor. Olayları görüntüleyen TRT muhabiri çekim yaptığı sırada Fransız polisi tarafından Türkçe olarak uyarıldı. Ekranlara yansıyan görüntünün ardından gerçek muhabirin mesajıyla ortaya çıktı.

Fransa polisinden Türkçe olarak buradan çekilin uyarısı geldi

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan olaylar günlerdir devam ediyor.

Bölgedeki gelişmeleri aktarmaya çalışan TRT muhabiri canlı yayına da yansıyan ilginç bir an yaşadı.

Muhabirin haberi aktardığı sırada, bir polis memuru kendisini Türkçe olarak 'Buradan çekilin' diyerek uyardı.

kpk-fransa.jpg

O anları sosyal medya hesabından paylaşan TRT muhabiri Mustafa Seçen paylaşımına;

“Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Biz çok başka bir milletiz” notunu düştü.

muhabir-ic.jpg

İlgili Haberler
Fransa'daki protestolarda yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı
Fransa'daki protestolarda yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı
Cezayir Fransızcanın yerine gelecek dili açıkladı. Yıllarca Fransa’nın sömürgesiydi
Fransa'da polisin genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı
Fransa'da polisin genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi
Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi
Öne Çıkanlar
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Son Haberler
Erdek'te iki otomobil çarpıştı Yaşam
Erdek'te iki otomobil çarpıştı
BioNTech'e 'yan etki' davası Almanya'da başladı Dünya
BioNTech'e 'yan etki' davası Almanya'da başladı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Yaşam
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
20 günde 930 dönüm buğday tarlası yandı Yaşam
20 günde 930 dönüm buğday tarlası yandı
Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem Yaşam
Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Peçeteler alev aldı evde yangın çıktı Yaşam
Peçeteler alev aldı evde yangın çıktı