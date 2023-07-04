Fransa polisinden Türkçe olarak buradan çekilin uyarısı geldi

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan olaylar günlerdir devam ediyor.

Bölgedeki gelişmeleri aktarmaya çalışan TRT muhabiri canlı yayına da yansıyan ilginç bir an yaşadı.

Muhabirin haberi aktardığı sırada, bir polis memuru kendisini Türkçe olarak 'Buradan çekilin' diyerek uyardı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan TRT muhabiri Mustafa Seçen paylaşımına;

“Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Biz çok başka bir milletiz” notunu düştü.