Fransa saldırıya mı hazırlanıyor? Macron'dan flaş hamle

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin Fransa'ya geleceğini açıkladı.

TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınının konuğu olan Macron, Nijer'de görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bugün telefonda konuştuğunu belirtti.

NİJER HAVA SAHASINI FRANSIZ UÇAKLARINA KAPATTI

Nijer'de askeri yönetim, hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı.

Afrika ve Madagaskar'da Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansının (ASECNA) internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Nijer hava sahasının, Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi.