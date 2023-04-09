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Fransa'da 2 bina çöktü: En az 10 kişi enkaz altında kaldı

Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir bina çöktü. Onun etkisiyle hasar alan başka bir bina da yıkıldı. En az 10 kişi enkaz altında kaldı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:54
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Fransa'da 2 bina çöktü

Fransa'da 2 bina çöktü: En az 10 kişi enkaz altında kaldı
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Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı binada yerel saatle 00.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmiş ve bina çökmüştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöken binanın ardından hasar alan başka bir binanın daha tamamen çöktüğünü ve yaklaşık 10 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Dermanin, üçüncü bir binada ise kısmen çökme meydana geldiğini sözlerine ekledi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Darmanin, patlamanın ardından çöken binada çıkan yangının arama-kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını belirtirken, şu ana kadar 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygu ve düşüncelerim Marsilya ile birlikte" dedi. Olayın ardından hastaneye sevk edilen 5 kişinin tedavisi sürüyor. (İHA)

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