﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını

Fransa'nın başkenti Paris'te savcılık ekipleri 'vergi kaçakçılığı' ve 'kara para aklama' şüphesiyle beş büyük bankanın genel merkezine baskın düzenleyerek arama başlattı.

AA'nın Fransa basınından aktardığına göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor. Aramanın, Aralık 2021'de başlatılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü ifade ediliyor.

Reuters haber ajansı, konuya ilişkin haberinde, Societe Generale bankasının aramaları doğruladığını, fakat konu hakkında başka yorum yapmaktan kaçındığını yazdı. Diğer bankalar ise konuya ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.

SORUŞTURMADA 'CUM-EX' BAĞLANTISI

Savcılık ekipleri, 'nitelikli kara para akladıkları' ve 'yüksek oranda vergi kaçırdıkları' gerekçesiyle Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarının başkent Paris'teki La Defence bölgesinde yer alan merkezlerine baskın yaptı.

Söz konusu soruşturmanın içeriğinde, bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan "Cum-Ex" ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar bulunuyor.

Le Monde gazetesinin 2018'de bankaların bu şekilde Fransa'yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021'de ön soruşturma başlatmıştı. Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken "Cum-Ex"in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euro'ya mal olduğu tahmin ediliyor.