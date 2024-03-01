Fransa’da 66 çiftçi gözaltına alındı. Kavşak kapatıp eylem yapmışlardı

Kaynak: AA
Fransa’da 66 çiftçi gözaltına alındı. Kavşak kapatıp eylem yapmışlardı
Paris’te kavşak kapatıp protesto yapan 66 çiftçi gözaltına alındı.

Çiftçiler, sabah Zafer Takı Anıtı'nın etrafındaki kavşağı traktörleriyle trafiğe kapattı. Eylemciler, yolun üzerine saman yığınları dizerken, polis ve belediyenin temizlik işçileri olay yerine geldi.

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Polis ekipleri, eyleme katılan 66 çiftçiyi gözaltına aldı.

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EYLEM YERİNDEN AYRILMAYA BAŞLADILAR
Çiftçiler, traktörleriyle yerel saatle 9.30'da polis eşliğinde eylem alanından ayrılmaya başladı.

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Fransa'da hükümetin ve AB'nin tarım politikalarına tepki gösteren ve ücretlerinden memnun olmayan çiftçiler, zaman zaman traktörleriyle Paris ile çevresinde farklı eylemler düzenliyor.

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