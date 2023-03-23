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Fransa’da 9.kez greve gidiliyor. Emeklilik yaşının 2 yıl uzatılması sonrası başlamıştı

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı reform sonrası 9.kez ülke genelinde greve gidiliyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:04
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Fransa’da 9.kez greve gidiliyor. Emeklilik yaşının 2 yıl uzatılması sonrası başlamıştı

Fransa’da 9.kez greve gidiliyor. Emeklilik yaşının 2 yıl uzatılması sonrası başlamıştı
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AA

Fransız basınındaki haberlere göre, enerji, ulaşım ve eğitim dahi çok sayıda sektör çalışanı, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformunu protesto ediyor.

Temizlik çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Paris'te binlerce ton çöp yığını oluşurken, ulaşım sektörü çalışanlarının grevi tren ve otobüs seferlerinde büyük aksaklıklara yol açmaya başladı.

Diğer yandan ülkenin TottalEnergies'ye bağlı Normandiya başta olmak üzere birçok rafinerisinde devam eden grevler nedeniyle ülke genelindeki akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.

Ülke genelinde 40 bölgede benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 15'i "akaryakıt kıtlığı" nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birçok bölgede istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Öte yandan grevler kapsamında Paris başta olmak üzere birçok kentte milyonlarca kişinin sokaklara inerek protestolara başlaması bekleniyor.

Muhalefet partilerinin desteklediği grevlerde protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle emeklilik reformunu mecliste oylamadan kabul eden hükümetin reformu geri çekmesini talep ediyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Kararın ardından ülke çapında 8 gündür art arda gösteriler düzenleniyor.

Fransız polisinin gösterilere müdahalesi nedeniyle uluslararası kuruluşlar, Paris yönetimini güvenlik güçlerine orantısız güç kullanmaktan çekinmeleri talebinde bulunması konusunda uyarmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşının 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.

Ulusal Meclis’te üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrasını doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.

16 Mart’ta alınan söz konusu kararın ardından Fransa’da sokaklar yerini protestolara bıraktı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alınmıştı.

Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedilmesi görüntülerinin yansıması tepkilere yol açmıştı.

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