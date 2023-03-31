Sosyal medya denetimi artıyor. Fransa bu yayınlar için yasak getirdi

Fransa'da sosyal medya yayıncılarının ticari faaliyetlerinin denetim altına alınacağı tasarı kabul edildi.

Ulusal Meclis’in kabul ettiği yasa tasarısında Fransız milletvekilleri, mecliste yayıncıların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

TASARI KABUL EDİLDİ

Oturuma katılan 49 milletvekilinin tamamının "evet" oyu kullanmasıyla tasarı mecliste kabul edildi.

Ticaretle yapan sosyal medya yayıncıları faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, ayrıca influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.

Tasarının nihai olarak onaylanması için parlamentonun diğer kanadını oluşturan senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.