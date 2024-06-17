Fransa'da aşırı sağın seçim zaferi protesto edildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nden fark yemesi sonrası göstericiler sokağa çıktı.
Sendikaların çağrısıyla Lyon'un Marechal Lyautey Meydanı'nda toplanan 10 bin kişi toplandı.Gösteride aşrı sağ protesto edildi.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin AP seçimlerinde 31,37 oyla açık ara farkla birinci çıkmasının ardından Macron'un Parlamentoyu feshetti erken seçim kararı aldı. İşte bu sürecin başlamasıyla birlikte aşırı sağcıların yükselişine karşı tepkiler sürüyor.
Ülke genelinde aşırı sağa karşı hafta sonu yapılan gösterilere 600 binden fazla protestocu katıldı.
AP seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.