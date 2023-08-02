Fransa'da aşırı sıcaklar can aldı: 1 haftada 80 ölü

Fransa'yı son bir haftada etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde 80 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıklara bağlı ölü sayısının artmaya devam edeceği düşünülüyor.

KAYNAK: AA
Fransa'da aşırı sıcaklar can aldı: 1 haftada 80 ölü

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasındaki kavurucu sıcak hava nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Küresel ısınmanın etkisini arttırdığı bir dönemde yaşanan bu olay, ülke basınında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından uzmanlar, bu süreçte yaşanan ölü sayısının daha da yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi.

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