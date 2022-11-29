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Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza verildi

Fransa'da mahkeme, başörtülü kadını restorana almayan iş yeri sahibine ceza verdi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 22:25
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Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza verildi

Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza verildi
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Fransız ulusal basındaki habere göre, Bayonne Mahkemesi, ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde mayısta başörtülü kadını restorana almayan iş yeri sahibi kadını 600 avro cezaya çarptırdı.

Mahkeme ayrıca restoran sahibinin, başörtülü kadına ve oğluna 1300 avro manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"Dine dayalı ayrımcılık" yapıldığına hükmeden mahkeme, restoran sahibinin "cumhuriyet değerlerini" öğrenmek üzere zorunlu vatandaşlık stajı görmesini kararlaştırdı.

İş yeri sahibi kadın, mayısta oğluyla restorana gelen başörtülü anneyi, "karanlık döneme ait başörtüyü taktığı" gerekçesiyle almamış ve "başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğunu" iddia etmişti.

Başörtülü kadın, emniyete giderek ayrımcılık ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

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