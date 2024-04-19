Fransa'da canlı bomba alarmı

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İran Büyükelçiliği'ne el bombalı bir kişinin girmeye çalıştığı açıklandı.

Fransız polisi büyükelçilik binasının çevresinin sararken, el bombalı kişinin kendini patlatma tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Paris halkına büyükelçiliğin bulunduğu sokaktan uzaklaşma çağrısı yapıldı.

Polisin bir saat süren müdahalesinin ardından saldırgan tutuklandı.

Polis kaynakları binadan çıkarılan ve polis görevlileri tarafından üzeri aranan kişinin üzerinde patlayıcı bir madde olmadığını ifade etti.