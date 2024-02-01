Fransa'da çiftçilerin eylemine polis müdahalesi. Ülkenin dört bir yanından gelen çiftçiler Paris sokaklarına indi. İktidarın tarım politikalarını protesto etmek için sokaklara dökülen çiftçilere polislerden müdahale geldi. Kentin Rungus bölgesinde bir araya gelen göstericilere polis müdahale etti.

SAMANLAR ÜRÜNLER ATEŞE VERİLDİ.

Farklı noktalarda da çiftçilerin otoyollarda saman ve lastikleri ateşe verdiği görüntüler kameralara yansıdı.Çiftçiler, hükümetten Avrupa Birliği şartlarına bağımlılığın azaltılmasını istiyor.

Belçika'da çiftçilerin başlattığı eylem ise devam ediyor. Avrupa Birliği binası önünde toplanan çiftçiler ana caddeleri trafiğe kapattı. Fransa ve Belçika'daki eylemlerin benzeri İspanya'da da yaşandı. İspanyol çiftçiler, 13 Şubat'ta Katalonya, 21 Şubat'ta da Madrid sokaklarına traktörlerle ineceklerini açıkladı.