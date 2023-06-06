Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protestolar düzenleniyor

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı reforma karşı bugün ülke çapında kitlesel grev ve gösterilerin 14'üncüsü düzenleniyor.

Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protestolar düzenleniyor

Önde gelen sendikaların çağrısıyla enerji ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörün grev ve protesto kararı almasıyla 1 milyona yakın kişinin sokaklara inmesi öngörülüyor.

Gösteriler nedeniyle başkent Paris ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımda sıkıntısı yaşandı.

Paris, Lyon Marsilya, Bordo kentleri başta olmak üzere Fransa genelinde 250 noktada gösteri düzenlenecek.

Yapılan son anketlerde Fransızların yüzde 57'sinin bugünkü grev ve gösterileri desteklediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösteriler nedeniyle 4 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 11 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıklamıştı.

Darmanin ülke dışından aşırı solcuların gösterilere katılacağına ilişkin alınan istihbarat üzerine ek önlemler alındığını belirtmişti.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.

(AA)

Öne Çıkanlar
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Son Haberler
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları. Güncel liste Teknoloji - Otomotiv
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları. Güncel liste
Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü Güncel
Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü
Karagümrük'te rota Nistelrooy Spor
Karagümrük'te rota Nistelrooy
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında Güncel
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı Dünya
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın Sağlık
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın
Lokman Hekim'in mucizevi besini Şifalı Bitkiler
Lokman Hekim'in mucizevi besini