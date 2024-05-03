Numan Kurtulmuş yeni anayasa için DEM'lilerle fikir alışverişi yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş yeni anayasa için DEM'lilerle fikir alışverişi yaptı
Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerinin ilk durağı DEM Parti oldu. Kurtulmuş yeni anayasa için DEM'lilerle fikir alışverişi yaptığı bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa önerisi kapsamında siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Kurtulmuş'un ziyaretlerinin ilk durağı DEM Parti oldu.

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, TBMM'de Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından, Kurtulmuş ve DEM Parti eş başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan açıklama yaptı.

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Kurtulmuş, görüşme sırasında açık, şeffaf ve demokratik bir süreç yürütme arzularını dile getirdi ve "Amacımız, TBMM'de geniş bir mutabakatla siyasi partilerin anlaşabileceği bir anayasa taslağının oluşturulması ve bunun Meclis tarafından onaylanmasıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Türkiye'nin demokratik bir anayasa yapım sürecine olan ihtiyacını vurguladı ve "12 Eylül Anayasası'nın değiştirilmesi ve demokratik bir Türkiye'nin kurulması yönündeki adımların atılması gerektiği görüşümüz kamuoyu tarafından bilinmektedir" dedi.

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Hatimoğulları, "Ülkemizde demokratik bir anayasa yapım sürecinin başlatılabilmesi için, mevcut baskı ortamının sona ermesi, antidemokratik uygulamaların kaldırılması ve Anayasa ile AİHM kararlarının uygulanması bizim için hayati önem taşımaktadır. Dün 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını kınadığımızı ve bu tür bir ortamda anayasa yapım sürecinin zorluklarını bugün dile getirdik. En büyük dileğimiz, ciddi bir reform yapılması, demokratik bir ortamın inşa edilmesi ve toplumun geniş kesimlerinin mutabakatıyla, Türkiye'deki tüm farklı halkların ve inanç gruplarının eşit yurttaşlık temelinde haklarının anayasal güvence altına alındığı bir anayasa yapım sürecinin başlatılmasıdır" şeklinde konuştu.

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