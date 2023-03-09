9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti

Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti

Fransa'da işçiler, emeklilik reformuna tepki için 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak köyün şantiyesi ile başkent Paris'teki Stade de France'ın elektriğini kesti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:43
Takip Et

Fransa'da grevdeki işçiler köy ve stadın elektriğini kesti

Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
+
Aa
-

Emeklilik reformuna tepki için greve giden işçiler, perşembe gününü ise "elektrik tasarruf günü" olarak ilan etti.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, enerji sektörü çalışanları grevler kapsamında ülke genelinde elektrik santrallerini bastı.

İşçiler, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 döneminde 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği ve çalışmaların devam ettiği köyün şantiyesi ile Stade De France'ın enerji akışını kesti.

Çevredeki alışveriş merkezlerinin de elektriğini kesen işçiler, perşembe gününü "elektrik tasarruf günü" olarak ilan etti.

Olayın medyaya yansıması üzerine güvenlik güçleri, elektrik santrallerine giderek işçilerin alanı terk etmelerini istedi.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Senato, reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini bu gece kabul etmişti. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
2
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
3
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
5
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
6
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
7
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.