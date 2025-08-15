Fransa'da ilk Batı Nil virüsü vakası tespit edildi

Fransa’da daha önce genellikle güney bölgelerde görülen Batı Nil virüsü, başkent Paris’e yakın Île-de-France bölgesinde ilk kez kaydedildi. Sağlık yetkilileri, Seine-Saint-Denis departmanında Temmuz ortası ve Ağustos başında iki yerel vaka tespit edildiğini duyurdu. Bu durum, virüsün Fransa’daki yayılımının kuzeye doğru ilerlediğini gösteriyor.

Vakaların her iki kurbanı da hastalanmadan önce en az iki haftadır Fransa’da bulunuyordu; bu da enfeksiyonun ülkede gerçekleştiğini gösteriyor. Bir kişinin bu süre içinde Jura departmanına seyahat ettiği belirtilirken, diğer kişi başkent çevresinden ayrılmamıştı. Yılın başından bu yana kaydedilen toplam yerel vaka sayısı yedi olarak bildirildi. 2024’te Fransa’nın güneyinde 34 yerel vaka rapor edilmişti.

Batı Nil virüsü, Avrupa’da yaygın olan Culex sivrisinekleri aracılığıyla bulaşıyor. Tropikal hastalıkları taşıyan kaplan sivrisineklerinden farklı olarak, Culex türü geceleri besleniyor ve ısırıkları çoğunlukla fark edilmiyor. Virüsün yaklaşık yüzde 80’i belirti göstermiyor, bu nedenle enfekte bir sivrisinek birçok kişiyi hastalık fark edilmeden enfekte edebiliyor. Belirti gösteren vakalarda ateş, baş ağrısı, kusma ve döküntüler görülebiliyor. Yaklaşık yüzde 1’lik bir grupta ise beyin şişmesi veya menenjit gelişebiliyor; bu kişilerde boyun sertliği, bilinç bulanıklığı ve nöbetler ortaya çıkabiliyor.

İnsanlar ve atlar “tesadüfi konak” olarak sınıflandırılıyor ve hastalığı birbirlerine geçiremiyorlar. Sadece enfekte bir kuştan kan alan sivrisinek virüsü başkalarına bulaştırabiliyor. Virüsün aktif dönemi genellikle Mayıs-Kasım aylarıyla sınırlı.

Sağlık yetkilileri, Paris çevresinde virüsün yayılımını önlemek için kuş ve atların daha sık kontrol edileceğini, sağlık kuruluşlarının belirtiler konusunda bilgilendirileceğini açıkladı. Halktan, sivrisinek tuzakları kullanarak, uzun kollu ve bol giysiler tercih ederek ısırılma riskini azaltmaları ve herhangi bir belirti görüldüğünde hemen doktora başvurmaları istendi.

Batı Nil virüsünün başkent yakınlarında görülmesi, Fransa’da potansiyel bir salgın riskine karşı yetkililerin alarmda olduğunu ortaya koyuyor. 2021’den bu yana, sağlık profesyonellerinin vakaları bildirme zorunluluğu bulunuyor ve bu önlemler salgının kontrol altına alınmasına katkı sağlıyor.