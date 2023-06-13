Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine izin veren tasarı Senatoda onaylandı

Fransa'da Senato, kamusal alanlarda yapay zeka teknolojisiyle yüz tanıma üzerinden kişinin kimlik bilgilerine ulaşma olanağı sağlayan tasarıyı onayladı.

Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine izin veren tasarı Senatoda onaylandı

Fransız Parlamentosunun üst kanadı, güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak kamusal alanlarda biyometrik teknoloji kullanılarak yüz tanımaya izin veren yasa tasarısını oyladı.

Tasarı Senatoda 117'ye karşı 226 oyla kabul edildi.

İnsan hakları savunucuları tarafından bireysel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kişileri simalarından tanıma ve kimlik bilgilerini elde etme imkanı sağlıyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi uygulamaya konulmak istenen teknolojiyle şüpheliler, kameralar aracılığıyla uzaktan kimlik taramasından geçirilebilecek.

Teknolojinin ayrımcılık faaliyetlerinde kullanılmasından endişe duyuluyor

Yasalaşması halinde söz konusu teknolojinin ülkede özellikle, cinsiyet ve etnik kökene dayalı ayrımcılık için kullanılmasından endişe duyuluyor.

Fransız Senatosu ayrıca "Adalet Yasası" olarak adlandırılan ve şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan gizlice müdahale izni veren tasarıyı da tartışıyor.

Tasarının terör ve organize suç gibi durumlarda şüpheli şahısların telefon, bilgisayar ve tablet gibi dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini sağlayıp konumlarının izlenmesi imkanını veren maddesi 8 Haziran'da kabul edilmişti.

Senatoda kabul edilen tasarıların yasalaşmak için Ulusal Mecliste de onaylanması gerekiyor.

(Kaynak: AA)

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