Fransa'da kaos derinleşiyor: 70 yıl sonra gelen hezimet takımı karıştırdı

Fransa'nın İtalya karşısında aldığı hezimetin yankıları devam ederken, takım içinde ciddi bir huzursuzluk olduğunu ima eden yeni bir açıklama geldi.

Didier Deschamps yönettiği Fransa A Milli Futbol Takımı, Cuma günü Parc des Princes'de oynanan Uluslar Ligi karşılaşmasında İtalya karşısında 3-1'lik bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyetle birlikte kendi evinde 70 yılı aşkın bir süredir İtalyanlara yenilmeyen Fransızlar büyük bir üzüntü yaşadılar.

Fransız yayın organı L'Equipe'de çıkan bir haberde söz konusu maçta Fransa kalesini koruyan Maignan, müsabaka sonrası "iki dakika boyunca takımını eleştiri yağmuruna tuttu."

Habere göre Maignan, takım arkadaşlarının maç boyunca bireysel oyunları ile düşük motivasyonlarına öfkelenmiş ve İtalya'nın galibiyeti hak ettiğini bağıra çağıra söyledi.

Maignan maç sonrası verdiği bir röportajda "soyunma odasında konuşulanların takımın mahremi olduğunu" ve "endişelenmeye gerek olmadığını" belirterek olayı basite indirgemişti.

Ancak Fransa Milli Takımı'nın başarılı stoperi Ibrahima Konate, verdiği demeçte takımın önde gelen isimlerini üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

Konate, “Olağanüstü oyunculara sahip olduğumuz açık. Ancak bireysel yetenekleri kolektif bir şekilde sergilemeyi unutuyoruz. Sahip olduğumuz ekiple karşılaşan herkesin korkudan titremesi lazım. Bugün evimizde 3-1 yenilmek tam hayal kırıklığı. Çok üzgünüm. Artık bu iş bitti, sonraki maçta reaksiyon göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fransa'da suların düşünüldüğünden daha bulanık olduğunu gösteren başka bir işaret ise Antoine Griezmann'ın son yorumları oldu.

Avrupa Şampiyonası boyunca birçok takım arkadaşı gibi Griezmann da en iyi performansından oldukça uzak kaldı. 33 yaşındaki oyuncu Fransa'nın oynadığı altı maçta gol ya da asist katkısı yapamayarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

Griezmann, Marca'ya verdiği röportajda, takımın menfaati için alınmış kararlar olsalar bile yedek kulübesinde oturmanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını itiraf ettikten sonra “Çok fazla pozisyon ve taktiksel değişiklik oldu, bununla başa çıkmak zorundaydık. Atletico'da fiziksel olarak iyi durumda olmak için çok çalıştım. Hollanda'ya karşı iki gol atmış olsaydım, Euro'daki performansım farklı olurdu. Pozisyon değiştirmek beni rahatsız etti mi derseniz bu cevaplanması zor bir soru. Şöyle söyleyeyim: Polonya ve İspanya karşısında oynamadığım için gerçekten üzüldüm. Bunlar taktiksel kararlardı ve sizi rahatsız etseler bile saygı duymak zorundasınız. Sonuçta her şey takımın etrafında dönüyor" diye konuştu.

Fransa için dikkatler Pazartesi günü Lyon'da Belçika ile oynayacakları ikinci Uluslar Ligi karşılaşmasına çevrilmiş durumda.