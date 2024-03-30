Fransa'da kırmızı alarm. İçişleri Bakanlığı yabancı güvenlik talebinde bulundu

Fransa bu senenin yaz aylarında ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları’nın güvenliğine yardımcı olmak üzere 2,000'den fazla polis memuru ithal etmeye hazırlanıyor.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris Olimpiyatları ve ardından düzenlenecek Paralimpik Oyunları için 15 milyona yakın ziyaretçi bekleyen organizatörler, karşılaştıkları en büyük zorluğun güvenlik olduğunu söylediler.

Fransa’nın meşhur Sen Nehri boyunca yerleştirilen teknelerden ve büyük bir kalabalığın ise kurulan platformdan takip edeceği açılış töreni için güvenlik endişeleri oldukça yüksek.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, alınan bu kararı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve yetkililer "Moskova'daki saldırıyı IŞİD'nin üstlenmesini ve ülkemize yönelik tehditleri göz önünde bulundurduklarını" belirttiler.

46 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyatları’nın organizatörleri, Fransa'nın başkentinde yüzyıl sonra düzenlenecek oyunların güvenlik planlamasını tamamlarken, olası saldırılara karşı da teyakkuz haline geçti. Fransa İçişleri Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada yabancı güvenlik yardım talebinin Ocak ayında yapıldığını ve yaklaşık 2,185 takviye istendiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu görevlilerin oyunların güvenliğinin sağlanması, seyirci deneyimine yardımcı olunması ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için talep edildiğini de sözlerine ekledi.

Bakanlık açıklamasında "Bu, böylesine büyük uluslararası etkinliklerin organizasyonu için ev sahibi ülkelerin klasik bir yaklaşımıdır" ifadelerine de yer verildi. Fransa'nın, 2022’de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na 200 jandarma gönderdiğini ve geçen yıl ev sahipliği yaptığı Rugby Dünya Kupası için de diğer Avrupa güvenlik güçlerinden 160 subayı geçici görevlendirmeyle çalıştırdığını kaydetti.

Bunların dışında olmak üzere Fransa Genelkurmay sözcüsü Albay Pierre Gaudillière, ransa Savunma Bakanlığı'nın yabancı ülkelerin narkotik birimlerinden köpek timleri de dahil olmak üzere oyunlardaki "çok özel" görevlerde yardımcı olabilecek az sayıda askeri personel" talebinde bulunduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Fransa’nın yardım taleplerine ilk yanıt Polonya’dan geldi. Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz tarafından yapılan açıklamada "Paris Olimpiyatları’nda görev alması için asker göndereceğiz" ifadelerine yer verildikten sonra gönderilecek ekipte Polonya Ordusu'na bağlı köpek bakıcılarının da yer alacağı ve ana hedeflerinin patlayıcıların tespiti ve terör olaylarıyla mücadele ile ilgili faaliyetler yürütmek olacağı belirtildi.