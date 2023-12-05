Fransa'da kuş gribi alarmı. Harekete geçtiler

Fransa'da artan kuş gribi vakaları karşısında 3 kademeli alarm sisteminin en düzeyine geçildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fransa'da kuş gribi alarmı. Harekete geçtiler

Fransa basınında yer alan haberlere göre, dünya genelinde milyonlarca kuşun ölümüne yol açan bulaşıcı kuş gribi vakalarının son haftalarda Almanya, Hollanda ve Belçika'nın yanı sıra Fransa'da da görülmesinin ardından hükümet tedbirleri sıkılaştırdı.

Resmi gazetede yayınlanan kararname ile alarm seviyesi kümes hayvanlarının hepsinin kapalı tutulmasını zorunlu kılan en üst seviyeye çıkarıldı.

Geçen hafta Bretonya bölgesinde bir çiftlikte kuş gribi salgını görülmüştü.

Ülkede geçen kış döneminde de kuş gribi nedeniyle alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.

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