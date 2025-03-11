Fransa'da seçim davası sürüyor: Sarkozy iddiaları reddediyor

Nicolas Sarkozy pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı, kamu fonlarının zimmetine geçirilmesini gizleme ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla karşı karşıya. Eğer suçlu bulunursa, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Söz konusu dava, 10 yıllık bir yolsuzluk soruşturmasının ardından açıldı ve Sarkozy ile birlikte 12 kişi daha aynı suçtan yargılanıyor. İddialara göre, aracılar aracılığıyla Kaddafi rejiminden gelen nakit paralar, Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasını finanse etmek için kullanıldı. Sarkozy, bu suçlamaları "savcının hayal ürünü" olarak nitelendirerek kesin bir dille reddediyor.

Dava, Sarkozy'nin karşı karşıya olduğu tek hukuki sorun değildir. Daha önce de yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından mahkum edilmiş ve bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza, elektronik kelepçe ile ev hapsinde infaz edildi. Ayrıca, 2012'deki yeniden seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağladığı için de bir yıl hapis cezası almış ve bu karar temyiz mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

ESKİ FİRST LADY DE YARGI KARŞISINDA

Sarkozy'nin eşi Carla Bruni-Sarkozy de bu davayla bağlantılı olarak tanık üzerinde baskı kurma suçlamasıyla karşı karşıya. Bu durum, Sarkozy'nin hukuki sorunlarının aile bireylerine kadar uzandığını göstermekte.

Sarkozy, tüm bu suçlamaları reddetmekte ve masum olduğunu savunmakta. Ancak, devam eden davalar ve önceki mahkumiyetler, Fransa'nın eski cumhurbaşkanının hukuki durumunu karmaşık bir hale getiriyor.