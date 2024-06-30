Fransa'da seçim sonuçları tedirgin etti. Aşırı sağ birinci çıktı

Fransa'da erken genel seçimin ilk turun oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Oy verme işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında 18.00'de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde ise 20.00'de sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre, ilk turda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 34'ünü aldı ve yarışı önde götürüyor.

MACRON ÜÇÜNCÜ SIRADA

Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oy oranıyla üçüncü sırada yer alması dikkat çekti.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ve müttefikleri yüzde 10 civarında oy alırken, seçime katılım oranı yüzde 67,5 olarak kaydedildi.

İKİNCİ TUR 7 TEMMUZ'DA

5 yıl boyunca Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilinin seçildiği erken genel seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da yapılacak. Seçimin ilk turuna ilişkin kesin olmayan sonuçların saatler içinde, resmi sonuçların ise İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

577 SANDALYELİ MECLİS’İN İLK MİLLETVEKİLİ FRANSIZ POLİNEZYASI’NDA SEÇİLDİ

Fransız Polinezyası'nda Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, 1. seçim bölgesinde bağımsızlık karşıtı merkez sağcı Moerani Frebault, oyların yüzde 54'ünü alarak seçimin ilk turunda milletvekili seçildi.

Frebault, Fransa’nın ana kara toprakları ve kolonileri arasındaki saat farkı nedeniyle, ilk turda seçilen ilk milletvekili oldu.