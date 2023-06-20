Fransa'da siber saldırılar 2 milyar avroya mal oldu

Editör: Serkan Talan

Özel bir firma tarafından yayınlanan istatistiksel bir değerlendirmeye göre, Fransa'da kamu ve özel kuruluşlara yönelik başarılı siber saldırıların sayısının 2022'de toplam 2 milyar avroya mal olduğu bildirildi. Bu süre içerisinde yapılan saldırıların sayısı ise toplamda 385.000 olarak açıklandı.

328 Fransız kuruluşla yapılan bir araştırmaya göre yılda ortalama 4,3 siber saldırının başarılı olduğu açıklandı. 2022'de Fransız kuruluşlarına yönelik 385.000 başarılı siber saldırı olduğu bildirildi.