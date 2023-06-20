Fransa'da siber saldırılar 2 milyar avroya mal oldu

2022 yılında Fransa'da gerçekleştirilen siber saldırıların toplamda 2 milyar avroya mal olduğu açıklandı.

Fransa'da siber saldırılar 2 milyar avroya mal oldu

Editör: Serkan Talan

Özel bir firma tarafından yayınlanan istatistiksel bir değerlendirmeye göre, Fransa'da kamu ve özel kuruluşlara yönelik başarılı siber saldırıların sayısının 2022'de toplam 2 milyar avroya mal olduğu bildirildi. Bu süre içerisinde yapılan saldırıların sayısı ise toplamda 385.000 olarak açıklandı.

328 Fransız kuruluşla yapılan bir araştırmaya göre yılda ortalama 4,3 siber saldırının başarılı olduğu açıklandı. 2022'de Fransız kuruluşlarına yönelik 385.000 başarılı siber saldırı olduğu bildirildi.

Başarılı siber saldırıların 330.000'inin KOBİ'leri ve 17.000'inin de orta ve büyük ölçekli şirketleri kapsadığı açıklandı.

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü Spor
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu Spor
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder? Teknoloji - Otomotiv
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder?
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı Güncel
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması Spor
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması