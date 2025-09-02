Fransa’da tahvil faizleri yükseliyor: Güven oylaması öncesi belirsizlik artıyor

Fransa’da hükümet tahvillerinin getirileri hızla yükselirken, Başbakan François Bayrou’nun açıkladığı güven oylaması siyasi ve ekonomik dengeleri sarsıyor. Piyasaların gözü 8 Eylül’deki kritik oylamada.

Fransa’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 3,6 seviyesine yaklaşarak mart ayından bu yana en yüksek noktasına çıktı. Otuz yıllık borçlanma maliyetleri ise 2011’den beri görülmeyen seviyelere ulaştı. Bu yükseliş, Avrupa genelinde artan mali disiplin kaygılarının ve bütçe açıklarına yönelik endişelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

BAYROU’NUN ÖNERİLERİ TARTIŞMA YARATTI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından dokuz ay önce göreve getirilen Başbakan Bayrou, geçen hafta 8 Eylül’de Meclis’te güven oylaması yapılacağını duyurdu. 2026 için bütçe dondurulması ve iki resmi tatilin kaldırılması gibi önerileri ise farklı siyasi kesimlerden sert tepkiler aldı. Bu gelişmeler, Bayrou’nun oylamadan güven tazelemesinin belirsiz olduğunu gösteriyor.

Avrupa genelinde savunma harcamalarının artması ve Almanya’nın planladığı altyapı yatırımları da yatırımcıların dikkatle izlediği başlıklar arasında. Öte yandan ağustos ayında Avro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2,1’e yükselerek Avrupa Merkez Bankası’nın hedefini aştı. Bu durum, bankanın faizleri sabit tutma ihtimalini güçlendirdi.

