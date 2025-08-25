Fransa’da tahvil getirileri yükseliyor

Fransa’nın 10 yıllık devlet tahvili getirileri, son dönemde %3,48 seviyesine ulaşarak Mart ayından bu yana en yüksek noktasına çıktı. Bu artış, Avrupa’daki diğer ülkelerin tahvil getirilerindeki yükselişle paralel bir seyir izliyor. Yatırımcılar, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin sinyallerini ve bunun Avrupa ekonomisine etkilerini yeniden değerlendirmeye başladı.

JACKSON HOLE’DA FAİZ TARTIŞMALARI

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu, küresel piyasaların odağındaydı. Fed Başkanı Jerome Powell, sempozyumda yaptığı konuşmada, merkez bankasının faiz politikalarında “temkinli” bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti. Powell, ekonomik risklerin değiştiğine işaret ederek, faiz oranlarında ayarlamalar gerekebileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, yatırımcıların Avrupa piyasalarına yönelik beklentilerini de etkiledi. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, faiz politikalarında daha uzun süreli bir duraklama sinyali verdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesindeki iş gücü piyasasının dayanıklılığına dikkat çekti. Lagarde, enflasyon ve agresif faiz artırımlarına rağmen bölgenin ekonomik direncinin devam ettiğini ifade etti.

ECB’NİN FAİZ STRATEJİSİ

ECB, bu döngüde Fed’e kıyasla daha fazla faiz indirimi gerçekleştirdi. Şu ana kadar toplam sekiz kez faiz indirimine giden banka, temmuz ayında mevduat faiz oranını %2 seviyesinde sabit tuttu. Euro bölgesinde enflasyonun %2 hedefi civarında seyretmesi ve ekonominin beklenmedik bir direnç göstermesi, ECB’nin önümüzdeki ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını güçlendiriyor. Uzmanlar, ECB’nin bu yaklaşımının, ekonomik istikrarı koruma çabasının bir yansıması olduğunu belirtiyor.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasaların dikkati, şimdi 29 Ağustos’ta açıklanacak Fransa enflasyon verilerine çevrildi. Bu veriler, hem ECB’nin hem de yatırımcıların gelecekteki politikaları şekillendirmede önemli bir rol oynayacak. Fransa’nın ekonomik performansı, euro bölgesinin geneli için de belirleyici bir gösterge olarak görülüyor. Tahvil getirilerindeki yükselişin devam edip etmeyeceği, bu verilerin ışığında daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

AVRUPA EKONOMİSİ YENİ BİR SINAVDA

Fransa’daki tahvil getirisi artışı, Avrupa ekonomisinin kırılgan bir dengede olduğunu gösteriyor. Fed ve ECB’nin farklı stratejileri, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, yatırımcılar her iki bölgedeki ekonomik göstergeleri yakından takip ediyor. Fransa’nın ekonomik politikaları ve enflasyon verileri, bu süreçte belirleyici olacak.