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Tren ulaşımını sekteye uğratan grev

Fransa'da tren denetmenlerinin greve gitmesiyle pazartesi gününe kadar hızlı tren ve şehirler arası her 10 tren seferinden 6'sı iptal edilirken demir yolu ulaşımı sekteye uğradı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:16
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Fransada tren kontrolörlerinin grevi ulaşımı sekteye uğrattı

Tren ulaşımını sekteye uğratan grev
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Tren kontrolörleri topluluğunun çağrısıyla pazartesi sabahına kadar grev kararı alan denetmenler, maaş artışı ile kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor.

Ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, grev nedeniyle 2-5 Aralık tarihlerinde hızlı tren ve şehirler arası her 10 tren seferinden sadece 4'ü gerçekleşecek.

PARİS'E OTOBÜSLE YOLCULUK ETTİ

Lille kentinde yaşayan Zineb isimli yolcu, yaptığı açıklamada, bu sabah Lille-Paris tren seferlerinin birçoğunun iptal edilmesi ve aktif seferlerin çok pahalı olması nedeniyle 3 katı zaman alsa da ekonomik olmasından dolayı otobüsle Paris'e geldiğini belirtti.

Zineb, buna rağmen otobüslerde de diğer günlere göre fiyatlarının arttığını; normalde 10 avro olan otobüs biletinin 40 avroya çıktığını ifade etti. (AA)

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