Fransa’da Türk anne ile 2 çocuğu ölü bulundu. Eski eş gözaltında

Fransa’da bir evde Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5), bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili bir süre önce ayrıldığı engelli eşi Y. K. (47), gözaltına alındı.

Fransa’da Türk anne ile 2 çocuğu ölü bulundu. Eski eş gözaltında

Olay, 25 Mayıs’ta Fransa’nın Dreux kentinde meydana geldi. Trabzon’un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı Fransa’da yaşayan Çağla Dereli’den haber alamayan bir yakını, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata’yı kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi.

İhbarla adrese gelen ekiplerin incelemelerinde, anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak hayatlarını kaybettiği belirlendi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon’un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi’ne getirileceği öğrenildi.

GÖZALTINDAKİ ESKİ KOCA, İŞARET DİLİYLE VİDEO PAYLAŞMIŞ

Diğer yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli’nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eşi Y.K., gözaltına alındı. Sorgusu süren cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce eşi ve kızı Selina'ya yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin paylaşımında Fransızca, “Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor” notu düştüğü görüldü.

(DHA)

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