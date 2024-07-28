Fransa'da turuncu alarm! 13 bölgede sıcak hava uyarısı

Fransa'da turuncu alarm

Fransız Meteoroloji İdaresi Meteo France'tan yapılan açıklamada, bugünden itibaren etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin uyarıda bulunuldu. Savoie, Landes, Gironde, Dordogne, Gers, Lot, Haute-Garonne, Tarn ve Haute-Corse gibi bölgelerin de dahil olduğu 13 vilayette sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildiği belirtildi. Ülkenin güneyini etkisi altına alacak sıcaklıkların kuzey bölgelere de yayılacağı ifade edildi.

Hafta başında genellikle 35 ila 38 derece arasında seyretmesi beklenen sıcaklıkların 31 Temmuz'a kadar sürmesi öngörülüyor. Hava durumu tahminlerine göre, bu yıl Avrupa'da şimdiye kadarki en sıcak yaz mevsiminin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu koşulların, Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği gündem olmuş ve yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki olası etkileri endişe yaratmıştı.