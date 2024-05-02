Fransa'da uçan taksi protestosu

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da uçan taksi protestosu
Fransa'da eylemciler Paris Olimpiyatlarında kullanılması planlanan uçan taksileri protesto etti. Eylemcilen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne sprey boyalarla saldırdı.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlü, boyalı saldırıya uğradı. Nedeni ise Paris Olimpiyatlarında kullanılması planlanan uçan taksiler.

Paris'te eylemciler ülke sivil havacılık genel merkezini spreyle boya ile saldırdı.

Bu yıl yapılacak Paris Olimpiyatları için kullanılması planlanan uçan taksilerin konuşlandırılmasını protesto edildi. Eylemcilerin hedefinde Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vardı.

Merkezin önünde toplanan bir grup eylemci yanlarında getirdikleri sprey boyalarla binaya saldırdı. Göstericiler, boyalar bitince de tüpleri binaya fırlattı.

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