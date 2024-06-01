Fransa'da yaşayan gurbetçi: "10 bin euro maaş da verseniz Türkiye'ye gelmem"

Fransa'da yaşayan bir gurbetçinin sokak röportajında yaptığı açıklamalar, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı ve birçok kişinin tepkisini çekti. Gurbetçi, Fransa'da 4-5 bin euro kazandığını, Türkiye'de 10 bin euro maaş verseler bile dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Röportajda, "Fransa'da 4-5 bin euro kazanıyorum. Türkiye'de 10 bin euro maaş verseler bile dönmem. Burada millet telefona kılıf koymuş, koruyucu koymuş. Fransa'da 3 gün çalış, iPhone al." ifadelerini kullanan gurbetçi, özellikle ekonomik şartlar ve yaşam standartları konusundaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Türkiye'de sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak tartışma konusu oldu.