Fransa'da yaşayan gurbetçi: "10 bin euro maaş da verseniz Türkiye'ye gelmem"

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "10 bin euro maaş da verseniz Türkiye'ye gelmem"

Fransa'da yaşayan bir gurbetçinin sokak röportajında yaptığı açıklamalar Türkiye'de yaşayanları kızdırdı. Gurbetçi, Fransa'da 4-5 bin euro kazandığını ve Türkiye'de 10 bin euro maaş verilse bile dönmeyeceğini belirtti.

Fransa'da yaşayan bir gurbetçinin sokak röportajında yaptığı açıklamalar, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı ve birçok kişinin tepkisini çekti. Gurbetçi, Fransa'da 4-5 bin euro kazandığını, Türkiye'de 10 bin euro maaş verseler bile dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Röportajda, "Fransa'da 4-5 bin euro kazanıyorum. Türkiye'de 10 bin euro maaş verseler bile dönmem. Burada millet telefona kılıf koymuş, koruyucu koymuş. Fransa'da 3 gün çalış, iPhone al." ifadelerini kullanan gurbetçi, özellikle ekonomik şartlar ve yaşam standartları konusundaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Türkiye'de sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak tartışma konusu oldu.

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