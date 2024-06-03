Fransa'da yaşayan gurbetçi: "Türk bayraklı ürünler Erdoğan sayesinde Avrupa'ya geldi"

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Fransa'da yaşayan gurbetçi: "Türk bayraklı ürünler Erdoğan sayesinde Avrupa'ya geldi"

Fransa'da yaşayan gurbetçiden beyin yakan paylaşım: "Fransa'da mağazadayım. Bizim bayrağımız asılmış. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan öncesi yoktu"

Fransa'da yaşayan gurbetçi kendisine yapılan "Reis memleketi sattı haberin yok" yoruma verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Fransa'da bir markete girip reyonda video çeken gurbetçi kadın "Fransa'da mağazadayım. Bizim bayrağımız asılmış. Bizim Türk ürünleri satışa koyulmuş. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan öncesi yoktu. Recep Tayyip Erdoğan ile ithalat ihracat ürünleri dünyaya açıldı. Türkiye'deki insan her şey çok pahalı diyor ama her şey üç katı arttıysa maaşlarınız da beş katı arttı. Biz Fransa'da hala asgari ücret olan 1.350 Euro alıyoruz. Türkiye'de fiyatlar artıyor ama maaşınız da artıyor. Dengeyi buluyor yani Recep Tayyip Erdoğan sizin için" şeklinde verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

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