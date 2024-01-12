Fransa'da yeni kabine açıklandı

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, yeni kabineyi cumhurbaşkanlığı konutunda duyurdu.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine, Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne getirildi. 38 yaşındaki Sejourne, aynı zamanda Başbakan Attal’ın sevgilisi ve Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç dışişleri bakanı.

2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı yapan Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu.

İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı.

Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanı oldu. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak atandı.

Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliği yapıldı. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan görevini üstlenecek.

Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı olarak görev alacak.

GÖREVİNE DEVAM EDEN İSİMLER

Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau yer alıyor.

Sabah yerel saat ile 11.00'da yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.

34 yaşındaki Gabriel Attal 9 Ocak'ta eski Başbakan Elisabeth Borne'un yerine başbakan olarak getirildi.

Milletvekili olan Attal, daha önce hükümet sözcülüğü ve eğitim bakanlığı görevlerini üstlendi.